Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'li üyeler AK Parti ve MHP'li üyelere saldırdı! "Müsebbibi Zeydan Karalar'dır"

10.09.2020 21:17

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde arsa satışı ile ilgili gündem maddesinin oylanması sırasında tartışma yaşandı. CHP'li Sedat Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya kalkınca ortalık karıştı. Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Meclisteki saldırıya ilişkin konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Adana Büyükşehir Belediyesi meclisi üyelerimizin bir tek kılına zarar gelirse bunun birinci müsebbibi Zeydan Karalar'dır. Bunu açıkça belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde arsa satışı ile ilgili gündem maddesinin oylanması sırasında tartışma yaşandı. CHP'li Sedat Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya kalkınca ortalık karıştı. Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Meclisteki saldırıya ilişkin konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, "Adana Büyükşehir Belediyesi meclisi üyelerimizin bir tek kılına zarar gelirse bunun birinci müsebbibi Zeydan Karalar'dır. Bunu açıkça belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.