Megakentte sel alarmı: İstanbul 15 saat boyunca sağanak yağışın etkisinde kalacak

İstanbul genelinde Meteoroloji ve ilgili birimlerden peş peşe sel uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre megakent genelinde yaklaşık 15 saat boyunca aralıksız sürecek olan kuvvetli bir yağış dalgası bekleniyor. Yağışın metrekareye düşen miktarının oldukça yüksek olacağı öngörülürken, özellikle kentin alçak kesimlerinde sel riski en üst seviyeye çıkarıldı.

Valilik ve belediye ekipleri teyakkuzda İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, beklenen yağış öncesinde kritik noktalarda konuşlanmaya başladı. Alt geçitler, mazgallar ve dere yataklarında temizlik çalışmaları hızlandırılırken; oluşabilecek olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla yüzlerce personel sahaya indirildi. Valilikten yapılan duyuruda, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve sel riskine karşı güvenli alanlarda kalınması gerektiği vurgulandı.

15 saatlik kritik periyot

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın gece boyu şiddetini koruyacağı ve yarın sabahın ilk ışıklarına kadar süreceği belirtildi. 15 saatlik bu kritik periyotta, rüzgarın da yer yer fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bu durumun ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara da sebebiyet verebileceği hatırlatıldı.

Ulaşımda aksamalar bekleniyor

Kuvvetli yağış nedeniyle hava ve deniz ulaşımında da iptaller yaşanabileceği öngörülüyor. İDO ve Şehir Hatları seferleri yakından takip edilirken, karayolu trafiğinde de görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin hız yapmamaları istendi. Şehrin genelinde AKOM koordinasyonunda takip edilen hava olayının, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.