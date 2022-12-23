Adalet Bakanlığı'ndan başsavcılıklara 'cinsel istismar' genelgesi gönderildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem arzettiğine dikkat çekildi.

"SORUŞTURMALAR TİTİZLİKLİKLE YÜRÜTÜLECEK"

Genelgede kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.

Genelgede Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı.

"ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMARLARI BİLDİRİN"

Bozdağ imzalı genelgede Adalet Bakanlığı'nın görev alanına giren konularda uygulamayı takip etmek, gerekli araştırmaları yaparak çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuat hazırlıkları yapmakla görevli olduğu hatırlatılarak "Adalet Bakanlığının, ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi" istendi.

BİLGİLENDİRME FAALİYETİ YÜRÜTÜLMESİ

Genelgede kadına ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili olarak soruşturma süreçlerine ilişkin olarak mahallinde basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları vasıtasıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin de geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.