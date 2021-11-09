Acun Ilıcalı kara kara düşünüyor ne yapacağını şaşırdı! O Ses Türkiye'ye final şoku! Sosyal medya yıkılıyor Hadise gitti reytingler çakıldı

O Ses Türkiye bitiyor mu? TV8 O Ses Türkiye final mi yapıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'de her sezon ilgiyle izlenen O Ses Türkiye jüri koltuğunda bu sene Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç oturuyor. Yeni çıkan bir iddia ise ortalığı fena halde karıştırdı ve sebebi, doğruluğu merakla araştırılmaya başlandı. Peki O Ses Türkiye gerçekten final yapacak mı artık yayınlanmayacak mı? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi mi?

O SES TÜRKİYE BİTİYOR MU?

İddiaya göre Hadise O Ses Türkiye'den O Ses Rap'a geçiş yaptıktan sonra reytinglerde dalgalanmalar oldu.O Ses Türkiye'nin bu sezon reytinglerde 17. sıraya kadar gerilemesi nedeniyle final yapacağı öne sürüldü.

Çıkan iddiaların ardından Hadise'nin sevenleri, sosyal medyadan manidar paylaşımlarda bulundu.

Hadise'nin hayranları, ''Hadise, O Ses Türkiye'yi taşıyordu. Reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık''' ve ''Acun Ilıcalı, Hadise yerine Ebru Gündeş'i seçerek büyük hayata yaptı'' yorumlarında bulundu.

Acun Ilıcalı'nın final iddiasına ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı.

Ilıcalı, ''O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu.'' demişti.

HADİSE KİMDİR?



Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'da doğan Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarıdır.

2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı.

Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de bir hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Yarışma sayesinde popülerliğini artırdı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu.

Hadise, 2 Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra Yves Gaillard ile çalışarak ilk şarkısı "Sweat"'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'nın resmi listeleri Ultratop'ta 19 numaraya kadar yükseldi.Mayıs 2005'te ikinci single'ı "Stir Me Up"'ı yayımladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı.Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Şarkı, Ultratop listesinde 13 numaraya kadar yükseldi ve Hadise'nin listede en fazla kalan single'ı oldu.Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması "A Good Kiss"'i yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti.

Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı "My Body" yayımlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan "Düşman" şarkısında düet şarkıcısı olarak görev aldı. Hadise'nin Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı.31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu "Düm Tek Tek" şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi.

Şarkısını tanıtmak amacıyla Yunanistan, Malta, Romanya, Bosna-Hersek ve Bulgaristan gibi ülkeleri dolaştı. Bu sırada çeşitli sağlık sorunları geçirdi. 16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı; toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu.

Mayıs 2009'un ikinci haftasında, üçüncü stüdyo albümü Fast Life'ı Türkiye dışındaki ülkelerde satışa sundu. Albüm, Endonezya Müzik Listeleri'nde zirveye, Belçika Müzik Listeleri'nde 16 numara yükseldi. "Fast Life" şarkısı ise albümün ilk klibi olarak yayımlandı; Balkan Müzik Ödülleri'nden Balkanlar'da Türkiye'den En İyi Şarkı kategorisinde ödül aldı. Jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'de yarışmacısı şampiyon oldu.