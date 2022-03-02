Abdullah Ağar'dan çarpıcı Ukrayna-Rusya savaşı analizi: Savaşın görünmeyen öznesi İsrail

Bahçeşehir Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber'de Erkan Tan'ın konuğu oldu. Rusya-Ukrayna savaşı ve Türkiye'ye olası etkileri üzerine konuşan Ağar, çarpıcı analiz ve tespitlerde bulundu.



Savaşın gizli öznesinin İsrail olduğunu belirten Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:



ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Rus Dışişleri Bakanı Lavrov Cenevre'de görüşürlerken Blinken çıktı 'İran'ı konuştuk' dedi. İran derken hemen aklıma İsrail geldi. Ben biraz iz sürdüm, çok ilginç bir şey yakaladım. Ruslar rejim uçaklarıyla beraber Golan Tepeleri'nde uçtular. İsrail hemen hopladı yerinden. Golan Tepeleri İsrail işgali altında. İsrail göçmenleri oraya yerleştiriyor. Orası rejim yani Suriye toprağı. Ruslar o toprağın üzerinde SU-35'ler ve rejim jetleriyle beraber uçtular. Hemen sahada bir hareketlenme oldu. Ruslar ne dediler? "Bak sadece bununla kalmaz. Şimdi sen burada istediğin gibi sana izin veriyorum, hava savunma sistemlerini aktif hale getirmediğim için İran hedeflerini vuruyorsun. Hizbullah hedeflerini vuruyorsun. Bunun dozajını düşürürüz bir daha vuramazsın." Bu sefer gittiler Lazkiye'ye. Lazkiye'ye asker gönderdi Ruslar. Yani 'Lazkiye'yi de vuramazsın, çünkü benim askerim var.'



Sonra ne oldu? İsrail Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı: Ukrayna'da bir savaş çıkarsa biz ABD'yi tutacağız.



Bunu teyit edeceğim. Kiev'de toplu anıt mezarı vurdu Ruslar. Bu toplu mezar 2. Dünya Savaşı'ndaki Naziler'in bir günde katlettikleri 60 bin Yahudinin anıt mezarı. Bakalım kıyamet nereden kopacak? Bu savaş kimin için, kimin parası için yapılıyor? İz sürüyoruz.