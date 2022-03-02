Haberler Haber Videoları Putin Ukrayna'da tuzağa mı düştü? 64 kilometrelik konvoy iddiaları gerçek mi? Abdullah Ağar'dan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Putin Ukrayna'da tuzağa mı düştü? 64 kilometrelik konvoy iddiaları gerçek mi? Abdullah Ağar'dan canlı yayında çarpıcı açıklamalar

Putin Ukrayna'da tuzağa mı düştü? 64 kilometrelik konvoy iddiaları gerçek mi? Abdullah Ağar'dan canlı yayında çarpıcı açıklamalar
02.03.2022 09:57

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Ukrayna-Rusya savaşını A Haber ekranlarında değerlendiren Bahçeşehir Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, günlerdir Batı medyasınca yayılan dezenformasyona, "64 kilometrelik Rus konvoyu" iddialarına, savaşın perde arkasında yaşananlara, ABD ile Rusya'nın güç çekişmesine ve Putin üzerinden dolaşıma sokulan iddialara ilişkin çarpıcı tespitlerde bulundu. Peki 64 kilometrelik konvoy iddiaları gerçek mi? Yaşananlar bir işgal mi yoksa perde arkasında bambaşka bir boyut mu var? Zelenskiy gerçekleri neler? İsrail bu savaşın neresinde? Abdullah Ağar'ın canlı yayında yaptığı çarpıcı tespitler video haberimizde.

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