Haberler Haber Videoları ABD’nin "Ülkü Ocakları" kararının perde arkası... MHP'den "FETÖ ve Gülen kahpesi" hakkında flaş sözler

ABD’nin "Ülkü Ocakları" kararının perde arkası... MHP'den "FETÖ ve Gülen kahpesi" hakkında flaş sözler

ABD’nin "Ülkü Ocakları" kararının perde arkası... MHP'den "FETÖ ve Gülen kahpesi" hakkında flaş sözler
08.10.2021 12:46
Ana Sayfa 10:51
Fatih Ürek 'İnsanları canından...
Ana Sayfa 07:50
3600 ek gösterge kime ne...
Ana Sayfa 00:15
Kaya Çilingiroğlu bildiğini...
Ana Sayfa 01:00
Seda Sayan, 'Tecavüzcü' Ece...
Ana Sayfa 01:04
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:40
Beylikdüzü'nde zincirleme...
Ana Sayfa 01:30
O illerde yaşayanlar dikkat!...
Ana Sayfa 00:29
CHP'li başkanın ablası da...
Ana Sayfa 00:15
İbrahim Tatlıses ile Derya...
Ana Sayfa 00:47
Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı...
Ana Sayfa 00:13
CHP'li İBB zabıtalarından...
Ana Sayfa 02:59
Bakan Koca duyurd

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal "Ülkü Ocakları" kararının perde arkası ne? Bu adım ne anlama geliyor? MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, skandal karara tepki gösterek "Bu Ülkü Ocakları'ndan ibaret bir mesele değildir, Türkiye’nin iç dinamikleriyle oynanmaya çalışılmaktadır" dedi. Geçtiğimiz ay ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının 'terör örgütü olup olmadığının' araştırılmasına onay vermişti. Haberin detayları...

Haber Videoları
SON DAKİKA