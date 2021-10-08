ABD’nin "Ülkü Ocakları" kararının perde arkası... MHP'den "FETÖ ve Gülen kahpesi" hakkında flaş sözler

ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal "Ülkü Ocakları" kararının perde arkası ne? Bu adım ne anlama geliyor? MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Bülbül, skandal karara tepki gösterek "Bu Ülkü Ocakları'ndan ibaret bir mesele değildir, Türkiye’nin iç dinamikleriyle oynanmaya çalışılmaktadır" dedi. Geçtiğimiz ay ABD Temsilciler Meclisi, Ülkü Ocaklarının 'terör örgütü olup olmadığının' araştırılmasına onay vermişti. Haberin detayları...