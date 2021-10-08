Emniyet ve MİT'ten ortak 'casusluk' operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul ve Antalya'da ortak düzenlediği operasyonda silahlı eylem arayışında oldukları ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini 'Siyasal veya Askeri Casusluk' amacıyla temin etme faaliyeti yürüttükleri belirtilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 1'i susturucu/lazer tertibatı takılı 3 tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.