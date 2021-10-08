Başkan Erdoğan'dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. 19 yılda yapılan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "1 trilyon TL'lik kamu yatırımlarını hayata geçirmiş bir ülkeyiz." ifadelerini kullandı. Müjdeyi veren Erdoğan, "Yurt içindeki havalimanı sayısını 56'ya çıkardık, yakında 61'e çıkacak." dedi. Kanal İstanbul'un denizcilik alanındaki en büyük proje olduğunu belirten Erdoğan, "Kanalın kazısına da başlayacağız." dedi.