ABD'de koronavirüs kabusu! Sağlık sistemi çöktü hastalar ölüme terk edildi 06.04.2020 14:19

İlk olarak 2019'un Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) aradan geçen kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alırken, sağlık sektörünü ise adeta darmadağın etti. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda hastane ve sağlık personelleri salgınla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı. Son günlerde açıkladığı 5 haneli vaka sayılarıyla salgının merkezi durumuna gelen ABD'de vaka sayısı 300 bini aşarken, sağlık sistemi adeta çöktü. ABD'de parası olmayan kişiler adeta ölüme terk edilirken, hastanelerde ise yer kalmadı. Doktor sayılarının yetersizliği nedeniyle de son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun edileceği belirtildi.

Dünya Çin'de ortaya çıkan ve henüz bir aşısı ya da tedavisi bulunamayan koronavirüs salgınıyla sarsılıyor. Dünya genelinde vaka sayısı hızla artarken, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 70 bin sınırını aştı. İtalya, Fransa, İspanya, ABD gibi birçok ülkenin sağlık sistemi çöktü ve kurtarılabilecek hastalar adeta ölüme terk edildi.

300 bini aşkın vaka sayısıyla koronavirüs salgınının yeni merkezi durumuna gelen ABD'de ölü sayısı da her geçen gün hızla artarken, sağlık sisteminin yetersizliği de gözler önüne serildi. Parası olmayan kişiler sağlık sisteminden yararlanamayarak ölümü beklerken, hastanelerden gelen görüntüler de sistemin çöktüğünün kanıtı oldu. Yüzlerce hasta sandalye üstünde ya da sedyelerde tedavi beklerken, sağlık personellerinin yetersizliği nedeniyle çaresiz kalındı.

17 YAŞINDAKİ KORONAVİRÜS HASTASI ÖLÜME TERK EDİLDİ

Kaliforniya eyaletinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileriyle sağlık ocağına başvuran 17 yaşındaki gencin "sigortası olmadığı" gerekçesiyle geri çevrilmesi sonrası hayatını kaybetmesi tartışmalara neden oldu. Los Angeles kentinde yaşayan ve ismi açıklanmayan genç, solunum güçlüğü nedeniyle yakınındaki bir sağlık ocağına gitti. Ancak, sağlık sigortası olmadığı gerekçesiyle geri çevrilen gence sigortasız vatandaşlara hizmet veren bir devlet hastanesine gitmesi söylendi. Antelope Valley Hastanesine giden genç, hastanede geçirdiği 6 saatin ardından yaşamını yitirdi. Kayıtlara göre 11 gün önce ölen gencin, tedavi edilmeden gönderilmesi büyük tepki topladı.

TIP ÖĞRENCİLERİNE ERKEN MEZUNİYET

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Vali Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.

Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Buna göre Cuomo'nun söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından eyaletteki 17 tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin erken mezun edilerek koronavirüsle mücadeleye katılmaları bekleniyor.

Dün salgınla ilgili düzenlediği basın toplantısında eyaletteki son durumu aktaran Cuomo, son 24 saatte eyalette koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini bildirmişti.

EN AZ 200 BİN KİŞİ ÖLECEK

ABD'de salgın nedeniyle en az 200 bin kişinin ölmesi bekleniyor. Bu rakam Başkan Trump'ın açıklamalarına da yansıdı. Trump "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2 milyon 200 bin insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ile 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir. Şu anda dünyada diğer bütün ülkelerden daha çok test yapıyoruz. Bu nedenle de vaka sayılarımız yüksek çıkıyor." dedi.

TÜRK PROFESÖR MEHMET ÇİLİNGİROĞLU ABD'DEKİ DURUMU ÖZETLEDİ

ABD'de yaşayan Türk profesör Mehmet Çilingiroğlu, ABD'de 33 milyon kişinin işini ve sağlık sigortalarını kaybettiklerini açıkladı. Türkiye'de yaşamanın çok güzel olduğunu dile getiren Çilingiroğlu, "Ben böbrek naklini Türkiye'de oldum. Sigortamı tamamlamamıştım yurt dışından, 50 lira ödüyorsunuz Türkiye'de. ABD'de böbrek nakli 200 bin dolar Türkiye'de 10 bin dolar, çok şanslıyız. ABD'de insanlar sağlık sigortalarını kaybediyorlar, ilaçlarını alamıyorlar." dedi.



BAŞKAN ERDOĞAN VE SAĞLIK BAKANINA TEŞEKKÜR ETTİ

İkitelli Şehir Hastanesi'nin çok önemli olduğunu belirten Çilingiroğlu, "Yatağa çok ihtiyacımız var. Türkiye'de çok değerli bir Sağlık Bakanımız var, Sayın Cumhurbaşkanımız öyle. Dolayısıyla bunu da el ele vererek yeneceğiz." dedi.

VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi.

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 712 artışla 312 bin 249'a, ölü sayısı da 1340 artarak 8 bin 503'e çıktı. Böylece "ABD'de 1 günde virüs kaynaklı en yüksek ölüm sayısı" gerçekleşmiş oldu.

Dünya genelinde ABD'yi 130 bin vakayla İspanya ve 124 bin vakayla İtalya takip ediyor.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan, ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgının en fazla etkili olduğu eyalet New York olmaya devam ediyor.

New York eyaletinde dün 103 bin 169 olan vaka sayısı 11 bin 5 artışla 114 bin 174'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla da Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 846 ile New Jersey ve 540 ile Michigan eyaletleri izliyor.