Eski eşinin sevgilisini kaldırım taşıyla darbetti

Nevşehir'de eski eşinin evine giden B.C., burada karşılaştığı A.B.'yi binanın dışına çıkararak acımasızca darbetti. Saldırganın yerdeki mağdurun başına kaldırım taşıyla vurduğu o dehşet anları haberin videosunda.

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi'nde kan donduran bir saldırı meydana geldi. Eski eşi D.C.'nin ikametine giden B.C., burada eski eşiyle birlikte olduğu iddia edilen A.B. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, binanın dışına taşarak korkunç bir şiddet eylemine dönüştü.

Kapıyı kapatmaya çalıştı ama kurtulamadı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, mağdur A.B.'nin binadan çıkarken saldırganı engellemek için kapıyı kapatmaya çalıştığı görülüyor. Ancak kapıyı açarak dışarı çıkan B.C., A.B.'yi yere yatırarak feci şekilde darbetmeye başladı. Gözü dönen saldırganın, yerdeki mağdurun başına kaldırım taşıyla vurduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Yozgat'ta yakalandı, tutuklandı

Olayın ardından ağır yaralanan A.B., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı B.C. ise emniyet güçlerinin takibi sonucu Yozgat'ta yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

"Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlaması

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.C., çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altına alınan A.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

