Antalya-Isparta yolunda kaza: Senanur Turhan Çocuklarının üzerine kapanarak canını feda etti!

Çocuklarını Korumak İsterken Hayatını Kaybetti

Antalya-Isparta karayolu Kazak Tünelleri mevkiinde dün saat 19.30 sıralarında yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. B.Y.A. idaresindeki 07 CON 405 plakalı kamyon ile A.T. yönetimindeki 07 CJJ 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından otomobilde bulunan 26 yaşındaki anne Senanur Turan olay yerinde hayatını kaybetti.

Evlatları İçin Kendini Siper Etti

Kazanın en dramatik detayı, yapılan incelemelerle ortaya çıktı. Genç annenin, çarpışma anında arka koltukta oturan 4 ve 6 yaşlarındaki çocuklarını korumak için üzerlerine kapandığı öğrenildi. Anne Senanur Turan bu fedakarlığı sırasında yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan diğer 3 kişi yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Isparta'daki hastanelere sevk edildi.

Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Kaza haberini alarak olay yerine koşan Turan ailesinin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından talihsiz annenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açılırken; jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.