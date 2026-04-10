Meteoroloji’den 44 il için "Sarı Kodlu" alarm: Sel ve taşkın riski kapıda
Yazı Boyutu
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece birden altına düşmesiyle birlikte kış şartlarının geri döndüğünü vurgulayan Adil Tek, özellikle yüksek kesimlerde kar, iç ve batı bölgelerde ise şiddetli sağanağın etkisini sürdüreceğini ifade etti. 44 ilde beklenen kuvvetli yağışların dere yataklarında ve şehir merkezlerinde taşkınlara yol açabileceği uyarısında bulunan Tek, nisan ortasına kadar sürecek olan bu "soğuk dalga"nın ne zaman yurdu terk edeceğine dair tarih verdi.