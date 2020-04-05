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'de sağlık sistemi çöktü! Tıp öğrencileri erken mezun edilecek

salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen 'de sağlık sistemi tamamen çöktü. Koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle binlerce sağlık personeli de hastalıktan etkilenirken, vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor. Sağlık personelinin yetersiz kalması nedeniyle salgından en çok etkilenen yer olan New York'ta son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararname çıkarılması için düğmeye basıldı.

  • Dünya
  • 05.04.2020 08:10
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 08:14
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ABD'de sağlık sistemi çöktü! Tıp öğrencileri erken mezun edilecek

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette yeni tip (Kovid-19) salgınıyla daha etkin mücadele edebilmek için son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararnameyi imzalayacağını açıkladı.

Vali Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York eyaletindeki mücadeleye katkı sağlayacak bir adım atacaklarını belirtti.

Cuomo, "Bu bahar mezuniyet aşamasında olan tıp öğrencilerinin hemen (mezun sayılıp) göreve başlamasına olanak verecek bir kararnameyi imzalayacağım. Bugünler olağanüstü zamanlar ve New York'un yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Buna göre Cuomo'nun söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından eyaletteki 17 tıp fakültesinden mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin erken mezun edilerek koronavirüsle mücadeleye katılmaları bekleniyor.

Dün salgınla ilgili düzenlediği basın toplantısında eyaletteki son durumu aktaran Cuomo, son 24 saatte eyalette koronavirüs dolayısıyla 630 kişinin hayatını kaybettiğini ve böylelikle eyalette salgından ölen kişi sayısının 3 bin 565'e yükseldiğini bildirmişti.

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