ABD Coronovirüs'ün yeni merkezi haline geldi. Ülkede ölenlerin sayısı 2 bin 509'a; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 143 bin 25'e yükseldi. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, Coronavirüs önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldıklarını, 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umduklarını belirtti.
Trump "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2 milyon 200 bin insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ile 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir. Şu anda dünyada diğer bütün ülkelerden daha çok test yapıyoruz. Bu nedenle de vaka sayılarımız yüksek çıkıyor" dedi.
PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda konuştu. İki liderin salgınının ölçeği konusunda ciddi endişelerini dile getirdiği ve bu tehdide karşı koymak için Rusya ve ABD'de alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdiği öğrenildi.
CORONA PARK
ABD'deki salgınının merkez üssü sayılan New York'ta, bu hafta katlanması beklenen yeni vakalar nedeniyle endişe büyük.
Central Park'ta Coronavirüs ile mücadele kapsamında çadır hastaneleri kuruluyor.
ABD'de alınan önlemler kapsamında Times Meydanı'nın tenhalığı dikkat çekti.
Trump "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2 milyon 200 bin insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ile 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir. Şu anda dünyada diğer bütün ülkelerden daha çok test yapıyoruz. Bu nedenle de vaka sayılarımız yüksek çıkıyor" dedi.
PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Trump Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda konuştu. İki liderin salgınının ölçeği konusunda ciddi endişelerini dile getirdiği ve bu tehdide karşı koymak için Rusya ve ABD'de alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdiği öğrenildi.
CORONA PARK
ABD'deki salgınının merkez üssü sayılan New York'ta, bu hafta katlanması beklenen yeni vakalar nedeniyle endişe büyük.
Central Park'ta Coronavirüs ile mücadele kapsamında çadır hastaneleri kuruluyor.
ABD'de alınan önlemler kapsamında Times Meydanı'nın tenhalığı dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.