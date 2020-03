Kaliforniya eyaletinde yeni tip Corona virüsü (Covid-19) belirtileriyle sağlık ocağına başvuran 17 yaşındaki gencin " sigorta sı olmadığı" gerekçesiyle geri çevrilmesi sonrası hayatını kaybetmesi tartışmalara neden oldu. Los Angeles kentinde yaşayan ve ismi açıklanmayan genç, solunum güçlüğü nedeniyle yakınındaki bir sağlık ocağına gitti. Ancak, sağlık sigortası olmadığı gerekçesiyle geri çevrilen gence sigortasız vatandaşlara hizmet veren bir devlet hastanesine gitmesi söylendi. Antelope Valley Hastanesine giden genç, hastanede geçirdiği 6 saatin ardından yaşamını yitirdi. Kayıtlara göre 11 gün önce ölen gencin, tedavi edilmeden gönderilmesi büyük tepki topladı.Gencin ailesi, çocuklarının ölmeden birkaç gün önce ateş ve solunum güçlüğü gibi belirtilerden dolayı Kovid-19 testi yaptırdığını ancak pozitif çıkan test sonucunun ölümünden sonra geldiğini dile getirdi. Los Angeles İl Sağlık Müdürlüğü, test sonucu pozitif çıkan genci ölümünden 6 gün sonradedi.Dünya genelinde korona virüs salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'deki vaka sayısı 123 bin 781'e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 229 oldu. ABD Başkanı Donald Trump 'ın talebi ile ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, 3 eyalet için uyarı yayımladı. Uyarıda, salgının merkezi haline gelen New York ile New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlardan, 14 gün boyunca tüm iç seyahatlerden kaçınmaları istendi.ABD'de hizmet veren Türk restoran sahipleri, salgını nedeniyle yoğun bir dönem geçiren sağlık çalışanlarını yalnız bırakmıyor. New York ve New Jersey'de bulunan bazı Türk restoran sahipleri, salgınla mücadele eden hastane, polis, ambulans çalışanlarına bedava veya indirimli yiyecek servisi yapıyor. Öte yandan Müslümanlara ait hayır kuruluşları, salgından etkilenenlere yardım çalışmalarına hız verdi. Amerika Zekat Vakfı (ZF), hafta sonu ülke genelinde belli şehirlerde yardım dağıtımı gerçekleştirdi.