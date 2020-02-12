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A Haber İdlib'de düşürülen rejime ait helikopterin enkazını görüntüledi

A Haber İdlib'de düşürülen rejime ait helikopterin enkazını görüntüledi

12.02.2020 16:01

Suriye’de muhalifler İdlib’in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi. A Haber, enkaz bölgesinden son görüntüleri aktardı.


Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin Esad rejiminden geri almaya çalıştığı Serakib ilçe merkezinin batısında rejime ait bir helikopter düşürüldü.

Askeri muhalifler, Serakib ilçe merkezinin batısındaki Neyrab ile kuzeyindeki Afis köyü hattında rejime ait 2 tankı imha ederken, 1 tank ve 1 adet 23 mm uçaksavar ele geçirdi.

Esad rejimi ve destekçileri, ay başında Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçe merkezi ve Neyrab ve Afis'in de aralarında olduğu bazı köylere hakim olmuştu.

ENKAZ ANI GÖRÜNTÜLENDİ
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, rejim helikopterinin düştüğü enkaz bölgesinden son görüntüleri aktardı.

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