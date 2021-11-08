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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
08.11.2021 16:37 - Son Güncelleme: 08.11.2021 16:38
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Gözler Kabine Toplantısında!...

Tüm Türkiye bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nı merakla bekliyor. Bugün ele alınan gündem başlıklarında; 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT son durum gibi önemli konular masaya yatırılacak. Bilindiği üzere yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret zammını merak ediyor. Bu sene 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. 3600 ek gösterge meselesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar da ekonomi gündeminden düşmeyen 2 ana başlık olarak biliniyor. İşte 8 Kasım Kabine Toplantısı kararları! Asgari ücret, 3600 ek gösterge, EYT son dakika yeni gelişmeler!

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