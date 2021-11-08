Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruyan İYİ Parti'nin bir istismarı ortaya çıktı: Ömer'in Yolu

SON DAKİKA: Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruyan İYİ Parti'nin bir istismarı ortaya çıktı: Ömer'in Yolu

SON DAKİKA: Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan'ı koruyan İYİ Parti'nin bir istismarı ortaya çıktı: Ömer'in Yolu
08.11.2021 14:15 - Son Güncelleme: 08.11.2021 14:21
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Son dakika haberleri... İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit ağabeyine "bacını s..erim" diye küfür etti. Partisi ise Türkkan'ı korudu ve sadece İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden aldı. İYİ Parti'nin bundan birkaç gün önce ise partinin 4. kuruluş yıl dönümü olan 24 Ekim'de Ömer'in Yolu başlığıyla bir reklam verip; Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Bülent Ecevit'i istismar ettiği ortaya çıktı.

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