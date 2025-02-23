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7 araca çarpan alkollü sürücüye mahalle dayağı kamerada!
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7 araca çarpan alkollü sürücüye mahalle dayağı kamerada!

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 16:58 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 17:09

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Mahalle sakinleri tarafından yakalanarak darp edilen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, park halindeki 7 arabaya çarptı. Kaçmaya çalışan sürücü mahalleli tarafından yakalanarak darp edildi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 370'inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen sürücü, park halinde bulunan 7 arabaya çarptı. Kazadan sonra panikleyen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken de park halindeki araçlara çarptı. Mahalleli tarafından önü kesilerek yakalanan sürücü, mahalleli tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin alkollü sürücüyü gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

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