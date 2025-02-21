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Giresun’da silahlı saldırı! O anlar kamerada!
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Giresun'da silahlı saldırı! O anlar kamerada!

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 19:59 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 19:59

Giresun'un Bulancak ilçesinde Şehit Oğuz Türedi Caddesi'nde silahlı saldırı yaşandı. A.A., aralarında anlaşmazlık bulunan A.Y.'ye ruhsatsız tabancayla üç el ateş etti. Yaralanan A.Y., Bulancak Devlet Hastanesi'nden Giresun'a sevk edildi. Saldırgan A.A., olay yerinden kaçsa da polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar, soruşturmanın odak noktası oldu. İşte detaylar...

Giresun'un Bulancak ilçesinde yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Bulancak ilçesi Şehit Oğuz Türedi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A., aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen A.Y.'ye yolda yürüdüğü esnada ruhsatsız tabancasıyla üç el ateş etti. Saldırıda yaralanan A.Y., kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nden Giresun'a sevk edildi. Olay yerinden kaçan A.A. ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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