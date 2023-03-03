CHP ve İYİ Parti arasında arasında devam eden soğuk savaş, sıcak çatışmaya dönüştü. Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası bu durum tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

CHP'liler, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ilan ederek peşi sıra paylaşımlarda bulundu.





CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, "Başlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı. Daha sonra apor topar paylaşımını sildi. CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, "Çok mutluyum. Çok huzurluyum. Ülkem adına çok ama çok heyecanlıyım… Pazartesi gününü bekleyin" diyerek Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını işaret etti.

İYİ PARTİ MASAYI DAĞITIYOR MU?

Kılıçdaroğlu'ndan yana saf turan ittifak ortaklarına bombardımana tutan İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Millet 5'ten büyüktür" dedi. Bu çıkış 'İYİ Parti masayı dağıtıyor' yorumlarını da beraberinde getirdi.



Söz konusu paylaşımın ise daha sonra silinmesi dikkat çekti.





İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Apoletlerini sök dedik sana…" paylaşımında bulundu.



AKŞENER'İN KURMAYLARI CHP'YE SAVAŞ AÇTI: "ANLAŞMIŞ OLSAK İSİM AÇIKLANIRDI"

CHP kanadından art arda yapılan açıklamalara İYİ Parti'den yanıt gecikmedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "İsimler konuşulmuş ama bir isim üstünde uzlaşılmamış diye düşünüyorum. İsim havuzu oluşmuş olabilir. Kemal Bey üzerinden konuşmayalım. Partideki eğilim neyse ben buna göre bilgi veririz. Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı." açıklamasında bulundu.





İYİ PARTİ'DEN BİR BOMBA DA DEMOKRAT PARTİ'YE

İYİ Parti'den bir bomba da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Demokrat Parti'ye geldi. CNN Türk canlı yayınında kendisini gelen bilgileri duyuran Hande Fırat İYİ Partili kaynakların kendisine "300 oy olan Demokrat Parti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alıyor" dediğini açıkladı.

İYİ PARTİLİ KURMAYLAR: BİZ DAHA TAMAM DEMEDİK

Bir televizyon kanalına konuşan İYİ Partili yetkililer "Akşener dün Genel İdare Kurulu'nda size danışacağım demişti. Şimdi bize danışacak. Biz daha tamam demedik." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN UMUDU MERAL AKŞENER" SLOGANLARI

Daha sonra kurmaylarıyla görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Meral Akşener parti binası önünde "Milletin umudu Meral Akşener" sloganlarıyla karşılandı.

IŞIKLAR HİÇ SÖNMEDİ PANKARTLAR ASILDI

İYİ Parti Genel Merkezi'nin ışıkları sabaha kadar sönmedi! Akşener kurmaylarını, kurmaylarını Akşener'i dinledi hedefteki tek isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi...

Genel Merkeze asılan bir pankartta mesaj içeriyordu. Pankartta, "Ülkemiz ve milletimiz için verilen bu emeğin tek bir damlasını bile heba etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.





TOPLANTI ÇIKIŞI TÜRKİYE 'İYİ' OLACAK VURGUSU

Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılan 'kriz' toplantısı sona erdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Meral Akşener'in tüm kurmaylarını dinlediği öğrenildi.

Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı.









AKŞENER'İN YEĞENİ YİNE SÖYLEDİ: MİLLET BEŞTEN BÜYÜKTÜR

İYİ Partili Ümit Dikbayır ise daha önceden masayı dağıtma tehdidinde bulunduğu tweetine savunarak "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi.



Dikbayır, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Genel İdare Kurulu toplantısının ardından gerekli açıklamayı yapacak." ifadelerini kullandı.



AKŞENER SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 03.30'da genel merkez binasından ayrıldı. Akşener, bina önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Bu arada Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.