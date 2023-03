FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe! Kuyruklu 'deprem' yalancısı '23 Derece' Gökhan Özbek gözaltında

Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken FETÖ iltisaklı oluşumlar 'milleti devlete kırdırma' amacı güden alçak algı operasyonlarına girişti.

Gökhan Özbek'in '23 derece' isimli yayın organı bu süreçte başı çekti. Manipülatif bilgi ve dezenformasyon temelli algılar yürüttü.





GÖZALTINA ALINDI

Yayılan kuyruklu dezenformasyon sonrası Ankara Emniyeti harekete geçti. 23 Derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında 'gözaltı' kararı verildi.



Gelişme üzerine Özbek de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Ankara Emniyeti'nden evime geldiler. Gözaltı kararı varmış" paylaşımını yaptı. Akşam saatlerinde gözaltına alınan Özbek, güvenlik şubede alınan ifadesinin ardından sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi.

FETÖ'nün Twitter'daki operasyon ayağına darbe!

AVUKATI FETÖ SAVUNUCUSU

Gözaltına alınan Gökhan Özbek'in avukatlığını yapan Gizay Dulkadir'in, daha önce birçok FETÖ'cünün de avukatlığını yaptığı öğrenildi. FETÖ'nün en büyük delillerinden olan ByLock'a karşı savaş açan Gizay Dulkadir'in, KHK'lı güzellemesi yaparak FETÖ'cüleri dışarı çıkarmaya ve aklamaya çalıştığı belirtildi. Gizay Dulkadir'in sosyal medya hesabından KHK ile ilgili çok sayıda paylaşım yaptığı da görüldü.

FETÖ KANALLARININ ARANAN İSMİ

FETÖ'cülerin avukatlığını yapan ve iş birliği içerisinde çalışan Gizay Dulkadir'in FETÖ medyasının da aranan isimlerinden olduğu öğrenildi.

FETÖ'nün yayın organlarından Kronos ve KHK TV gibi oluşumlara sık sık konuk olan Gizay Dulkadir'in 15 Temmuz üzerinden gönderme yaparak AK Parti hükümetini de tehdit ettiği ortaya çıktı.

Avukat Gizay Dulkadir'in FETÖ soruşturmaları ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu da sık sık basın önünde FETÖ'cüleri aklama operasyonuna girişmişti.



İşte o paylaşımlardan bazıları







Gelin Gökhan Özbek öncülüğünde 23 Derece'nin yaydığı deprem yalanlarını hatırlayalım;

20 Şubat'ta Hatay'da 6.4'lük depremin olduğu gün bir video paylaşan 23 derece "Hatay'da vatandaşlar, çöken bir binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu" başlığı altında bir video yaydı.





Ancak görüntülerin iddia edildiği gibi Hatay'da değil 6 Şubat'taki depremde Diyarbakır'da kayıtlara geçtiği anlaşıldı.

BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDILAR;

CENAZE YALANI;

'ERDOĞAN BAKANLARI FIRÇALADI' YALANI;

'İNSAN SESİNE RAĞMEN KEPÇE İLE MÜDAHALE' YALANI;



SİCİL KİRLİ, ALGI KİRLİ, BAĞLANTILAR KİRLİ

Bu bağlamda Takvim.com.tr, kirli ve karanlık bir geçmişe sahip olan '23 Derece' Gökhan Özbek'in dosyasını açtı.









Öncelikle Süreyya Olcayto ismiyle başlayalım... Olcayto, 'Köy okullarına yardım yapıyoruz' maskesine sığınarak milletten topladığı paraları hesabı geçirmişti. Söz konusu dolandırıcı, Gökhan Özbek'in 23 Derece isimli platformunun eski içerik üreticilerinden biri.









16 MİLYON TL'LİK KRİPTO VURGUN

Gökhan Özbek'le ilgili kripto para vurgunu iddiası da mevcut.



Özbek, FOY Token isimli kripto dolandırıcılık sistemini sosyal medyada öven paylaşımlarda bulunmuştu. 16 milyon TL'lik vurgunun bir parçası olduğu konuşulanlar arasında.



Bu olayların günyüzüne çıkmasının ardından Özbek 'Ben de mağdurum' maskesine sığınarak alenen taraf değiştirmişti.



Gelelim Türk Solu Dergisi ve FETÖ iltisaklı Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile olan bağına...



Gökhan Özbek, eski bir Türk Solu Dergisi çalışanı. Derginin sahibi ise FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat Çulhaoğlu.





Türk Solu Dergisi, Balyoz ve Ergenekon davalarının dayanaklarından biri olan 'Ordu Göreve' pankartını açan bir yayın. Bu pankartı açanlar Gökçe Fırat Çulhaoğlu öncülüğünde Gökhan Özbek ve diğer ekip arkadaşları.









FETÖ'CÜ İSMİ ÖNDER BELLEDİ!

7 Nisan 2008 sayılı Türk Solu Dergisi'nin kapak yazısını da yazan Özbek, "Ve önder 'Ulusal Sol İdeoloji"nin ideologu Gökçe Fırat yol göstermeye devam edecek" diyerek 'önderinin FETÖ'cü Çulhaoğlu olduğunu ifade etmişti.









EKREM DUMANLI DETAYINA DİKKAT

Gökhan Özbek'in 'önder' olarak ilan ettiği Gökçe Fırat Çulhaoğlu, FETÖ firarisi Zaman GYY'si Ekrem Dumanlı'nın da yakın dostu.







FETÖ İLTİSAKLI ÖZBEK'TEN KHK'LILARA DESTEK: "TARİH ZAFERİNİZİ YAZACAK"

Özbek'in FETÖ nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan KHK'lılara destek amacıyla çektiği video ise hala hafızalarda. Özbek'in "Sonuna kadar arkanızdayım. Görüyorum ki KHK'lı ayağa kalktı, başaracaklar, hiçbir şüphem yok. Tarih KHK'lıların zaferini yazacak. Ya sizler o tarihin neresinde olacaksınız?" ifadelerini kullandığı görülüyor.

HABER KAYNAĞI PKK SEVİCİ ERK ACARER

Özbek'in en büyük haber kaynaklarından birisinin de terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen, MİT şehitlerinin görüntülerinin servis edilmesi davası nedeniyle yurt dışında kaçak yaşayan Erk Acarer olduğu biliniyor.





TWİTTER'DAKİ KİRLİ OPERASYONDA BAŞI ÇEKİYOR

2021'de sosyal medya platformu Twitter'ın çifte standardına CHP destekli çetelerin operasyonları da eklenince AK Parti ve MHP'ye destek veren binlerce Twitter hesabı kapatılmıştı.



Yerli ve milli hesaplara karşı gerçekleştirilen operasyonun ardında CHP İstanbul Örgütü'nde kümelenmiş bir yapı olduğu ortaya çıkmıştı. Furkan Güngör isimli şahsın FETÖ okullarından mezun en yakın arkadaşı Ahmet Yapdı ve Gökhan Özbek ile koordineli çalıştığı deşifre edilmişti.