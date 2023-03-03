EYT'li vatandaş: "Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından başvuru yapmak isteyen Kırıkkaleli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gelmeye başladı. SGK İl Müdürlüğü binası önünde kurulan masalarda görevli personelinde yardımıyla form dolduran vatandaşlar erken emekli olmanın heyecanını yaşadı.

3 yıl erken emekli olduğunu belirten Muhteşem Olgun (49), "Yıllardır bekliyorduk nasip bugüneymiş. Cumhurbaşkanımızdan hükümetimizden Allah razı olsun. Ben 49 yaşındayım 1992 girişliyim. Normalde 3 senem daha vardı. Biz 3 sene daha erken emekli olmuş olarak görüyoruz. Oradan da öyle bir sevincimiz var. Allah razı olsun bu kanunu çıkaran herkesten" dedi.

Murat Erduran (50) ise, "Allah razı olsun devletimizden bu imkanı bizlere tanıdığı için. İnşallah emekli olacağız. Zamanımı bekledim, primimi doldurdum, Allah nasip ederse emekli olacağız" ifadesini kullandı.