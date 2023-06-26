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4.7 büyüklüğünde deprem! Hakkari sallandı! Kandilli- AFAD son depremler listesi!

4.7 büyüklüğünde deprem! Hakkari sallandı! Kandilli- AFAD son depremler listesi!
26.06.2023 10:50

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Son dakika deprem haberleri hakkında aramalar hız kazandı. 26 Haziran saat 09.41'de Irak Ahmedi merkez üssünde meydana geldi. Hakkari'den de hissedildi. İşte merak edilen detaylar...

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Son depremler listesi anbean paylaşılıyor. Hakkari'den de hissedilen deprem meydana geldi. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HAKKARİ'DE DEPREM!

Deprem, 26 Haziran saat 09.41'de Irak Ahmedi merkez üssünde meydana geldi. Depremin etkisi Hakkari Çukurca'da hissedildi. 4.7 büyüklüğündeki sarsıntı araştırılıyor.

AFAD depremi yerin 12.12 km altında kaydetti.

HAKKARİ DEPREM

Büyüklük:4.7 (Mw) Yer:Amedi, Duhok (Irak) - [14.08 km] Çukurca (Hakkari)

Tarih:2023-06-26 Saat:09:41:29 TSİ

Enlem:37.192 N Boylam:43.386 E

Derinlik:12.12 km

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ AFAD

SON DAKİKA