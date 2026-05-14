CANLI YAYIN
Geri
Ceylanpınar'da kayıp Miraç'tan acı haber geldi

Ceylanpınar'da kayıp Miraç'tan acı haber geldi

Şanlıurfa’da 11 saattir her yerde aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt, gece yarısı evinin damında baygın halde bulundu; hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde evinden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt'tan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte arazide geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Acı Haber 11 Saat Sonra Damdan Geldi

Ekiplerin ve vatandaşların 11 saat süren titiz aramaları sonucunda küçük Miraç, gece saat 23.30 sıralarında kendi evinin damında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Miraç İdikurt, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Elektrik Akımı Şüphesi Üzerinde Duruluyor

Yapılan ilk incelemelerde talihsiz çocuğun damda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Kesin ölüm nedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

Bunlar da Var

Tünel çıkışında kaza yapan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Tünel çıkışında kaza yapan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
Natura Dünyası Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Natura Dünyası Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı
Eskişehir’de akrabaların tarla kavgası: 1 ölü 2 yaralı
"Yakıt tankındaki patlama anı kamerada: 20 metre yükseklikteki işçinin savrulduğu feci an"
"Yakıt tankındaki patlama anı kamerada: 20 metre yükseklikteki işçinin savrulduğu feci an"

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle