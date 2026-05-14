Ceylanpınar'da kayıp Miraç'tan acı haber geldi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde evinden çıkan 5 yaşındaki Miraç İdikurt'tan haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri, mahalle sakinleriyle birlikte arazide geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Acı Haber 11 Saat Sonra Damdan Geldi

Ekiplerin ve vatandaşların 11 saat süren titiz aramaları sonucunda küçük Miraç, gece saat 23.30 sıralarında kendi evinin damında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Miraç İdikurt, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı.

Elektrik Akımı Şüphesi Üzerinde Duruluyor

Yapılan ilk incelemelerde talihsiz çocuğun damda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Kesin ölüm nedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.