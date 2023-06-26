CHP yine LGBT terörüyle kol kola! Zeydan Karalar'ın danışmanı İpek Sabah skandal gösteriye katıldı...

Kürsel sapkınlık projesi LGBT terörü sözde 'Onur Haftası' adı altında ahlaksızlık pompalamaya devam ediyor.

Sanatçısından markalara kadar bir çok şahıs ve kuruluş aile yapısına dinamit döşeyen bu sapkınlığı övüyor.

CHP VE HDP BAŞI ÇEKİYOR

Küresel çapta ABD ve Avrupa'nın başını çektiği bu sapkınlık projesine Türkiye'de CHP ve HDP öncülük ediyor.

CHP'Lİ ZEYDAN KARALAR'IN DANIŞMANI SAPKINLARIN YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın danışmanı İpek Sabah Berlin'deki LGBT gösterisine katıldı. İpek Sabah'IN LBGT'liler ile birlikte yürüyüp slogan atıp bunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

İpek Sabah'ın sosyal medya hesabından da sapkınların sözde 'Onur Haftasına' sahip çıkan mesajlar paylaştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADAN SAPLINLIĞI SAVUNDU

Sabah öte yandan sosyal medyadan yaptığı başka bir paylaşımda da sapkınlığı savundu.



Fotoğafta: İpek Sabah(Solda) ile Zeydan Karalar

Sabah sapkınların sözde 'onur haftasını' sahiplenerek, "Kapatabilirler, korkutabilirler ve bunun gibi bir sürü şey yapmaya çalışabilirler. Bizse mücadelemize her zaman devam ederiz. Mücadelemiz sadece şekil değiştirir" yağmuru da kapatsanız, güneşi de yasaklasanız onurlu mücadelemizden vazgeçmiyoruz! Onur ayımız ve onur haftamız kutlu olsun" dedi.

