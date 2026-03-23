32 ilde FETÖ operasyonu: 64 şüpheli yakalandı 41'i tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 32 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 41'i tutuklanırken 4 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Operasyonların örgütün güncel yapılanmasına yönelik sürdürüldüğü belirtildi. Tüm detaylar için videoyu izleyin.

Eş zamanlı operasyonlar 32 ilde düzenlendi

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar kapsamında 32 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Örgütün güncel yapılanması hedef alındı

Operasyonlar; terör örgütünün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, örgüt içinde sözde sorumlu kişilerle irtibat halinde olan, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlendi.

41 şüpheli tutuklandı, 4'üne adli kontrol

Yakalanan 64 şüpheliden 41'i tutuklanırken 4 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

"Mücadele kararlılıkla devam edecek"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında FETÖ'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulanırken operasyona katılan jandarma ekipleri, ilgili birimler ve cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür edildi.

