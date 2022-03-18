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1915 Çanakkale Köprüsü'yle Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi açılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi açılıyor
18.03.2022 14:18

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Son dakika haberleri... Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi de hizmete giriyor. Bu sayede İstanbul'dan yola çıkan biri sırayla Malkara-Çanakkale Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak tekrar İstanbul'a dönebilir. İşte Marmara Bölgesi'ni ve Kuzey Ege'yi çevreleyen otoyollar...

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