1915 Çanakkale Köprüsü'yle Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi açılıyor

Son dakika haberleri... Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi de hizmete giriyor. Bu sayede İstanbul'dan yola çıkan biri sırayla Malkara-Çanakkale Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak tekrar İstanbul'a dönebilir. İşte Marmara Bölgesi'ni ve Kuzey Ege'yi çevreleyen otoyollar...