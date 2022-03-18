SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi açılıyor
Son dakika haberleri... Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'yle birlikte Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale kesimi de hizmete giriyor. Bu sayede İstanbul'dan yola çıkan biri sırayla Malkara-Çanakkale Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale-Balıkesir Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanarak tekrar İstanbul'a dönebilir. İşte Marmara Bölgesi'ni ve Kuzey Ege'yi çevreleyen otoyollar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edileceğini bildirdi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Çanakkale'nin milletin kaderinin çizildiği yer olduğunu belirterek, bir neslin cihan harbinde şehit olduğunu, onlar sayesinde bir milletin bağımsızlığına kavuştuğunu söyledi.
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, 2023 vizyon projelerinden Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açmanın haklı gurur ve onurunu yaşadıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, 'Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?' der. Biz o benzeri yaşanmamış harbin, feda edilen canların anısını yaşatmak için dünyada eşi olmayan bir eser bırakıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü; adı, mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan, Çanakkale Boğazı'na vurulan mühür ve eşsiz bir abidedir."
Bakan Karaismailoğlu, köprünün, enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olduğunu vurguladı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile köprümüz 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü olacaktır.