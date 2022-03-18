SON DAKİKA: 1915 Çanakkale Köprüsü’yle Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin Malkara-Çanakkale kesimi açılıyor

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, 'Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?' der. Biz o benzeri yaşanmamış harbin, feda edilen canların anısını yaşatmak için dünyada eşi olmayan bir eser bırakıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü; adı, mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan, Çanakkale Boğazı'na vurulan mühür ve eşsiz bir abidedir."