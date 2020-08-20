1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hız kesmiyor! Yol 6 dakikaya düşecek...

20.08.2020 10:58

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayakları tamamlandıktan sonra haziran ayında, Lapseki yakasında 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu. 3'üncü parçaları tamamlanan tabliyeler ile viyadük yolu, Çanakkale- Lapseki yolu üzerine kadar ulaştı. Her biri 17 metre genişliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda toplam 42 parçadan oluşacak tabliyeler, itme ve sürme yöntemiyle viyadüğün denizle buluştuğu noktaya kadar ilerleyecek ardından da köprüde kablo örme çalışmalarına geçilecek. Çanakkale Boğazı, 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.