19 Temmuz 2024 Global Mavi Ekran Problemi: THY seferleri iptal mi? Jet açıklama!

19 Temmuz 2024 Global Mavi Ekran Problemi... Dünya genelinde Microsoft'un yazılım sistemlerinde yaşanan sorun sebebiyle birçok sektörde sistem çöktü. Bankacılık sektöründen hizmet sektörüne kadar birçok alanda yaşanan sorun hava yolu trafiğini de etkiledi. Söz konusu kesintinin siber saldırı olmadığı CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği öğrenildi. Almanya, Londra ABD gibi birçok ülkede kaos yaşanırken Türk Hava Yolları (THY) konuya ilişkin açıklama yaptı. Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli yolcularımız, Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz."