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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024, 16:46 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 16:47

Meclis'te 'köpekperest' vekil sorunu! CHP, TİP ve DEM milletin evinde acılı ana babaları hedef aldı: Mama lobisinden sabotaj!

Bir tarafta 'köpekperest' azınlık, diğer tarafta yüreği yanmış ana babalar... TBMM'deki 'Sahipsiz hayvan' komisyon görüşmeleri CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne oldu. DEM'li vekiller Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Şovcu" deme cüreti gösterdi. TİP'li Sera Kadıgil ise evladını yitirmiş acılı anneyi "Bu nasıl içeri giriyor" diyerek Meclis'ten kovmaya yeltendi. Başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz da muhalefet bloğunun hışmına uğradı.

Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMMde mağdur ailelere saldırdı! AK Partiden sert tepki: Bunlar hayvansever değil
Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede mama lobisi TBMM'de mağdur ailelere saldırdı! AK Parti'den sert tepki: "Bunlar hayvansever değil"

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