TBMM Başkanı Mustafa Şentop 15 Temmuz'u yazdı: Her ilimiz, her ilçemiz bir cephe, her ferdimiz sivil Mehmetçik oldu

15.07.2020 13:08

251 vatandaşın şehit olduğu Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop yazdı: 15 Temmuz daima hatırlayacağımız, hiçbir zaman tekrar etmesini temenni etmeyeceğimiz bir gün. Merhum Mehmet Akif’in (Ersoy) “Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” duası gibi, Allah bir daha ülkemize ve milletimize 15 Temmuz gibi bir kâbus gecesini yaşatmasın.