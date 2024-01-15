Soğuk ve karlı havanın ardından Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan yapılan peş peşe açıklamalarda 18 ilimize sarı, 7 ilimize turuncu kodlu uyarı verildi. Öte yandan Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de, "Bu akşam saatlerinden sonra ve bu gece gök gürültülü sağanak yağış İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Edremit, Assos'ta çok kuvvetli şiddetli görünüyor. Metrekareye 100 kg yağış düşebilir. Su baskınları ve taşkınlara neden olur. Aracınızı ve kendinizi yükseklere taşıyın" dedi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu