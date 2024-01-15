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Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor!

15 Ocak Pazartesi günü, gece saatlerinden itibaren;

📍 Antalya'nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli; Antalya merkez ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

❄️ Yağışların genellikle 1500 m üzeri yüksek kesimlerde, Kahramanmaraş'ın kuzeyinde 1100 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

⚠️ Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, başta Konya-Antalya karayolunun Alacabel mevkisi olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.