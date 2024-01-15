Soğuk ve karlı havanın ardından Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan yapılan peş peşe açıklamalarda 18 ilimize sarı, 7 ilimize turuncu kodlu uyarı verildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, A Haber ekranlarında vatandaşları salı günü için sel su baskınına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış bekleniyor!
15 Ocak Pazartesi günü, gece saatlerinden itibaren;
📍 Antalya'nın doğu ilçeleri ile Kaş, Finike, Demre ilçeleri ve Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli; Antalya merkez ile Salı günü sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
❄️ Yağışların genellikle 1500 m üzeri yüksek kesimlerde, Kahramanmaraş'ın kuzeyinde 1100 m üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
⚠️ Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, başta Konya-Antalya karayolunun Alacabel mevkisi olmak üzere yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.
25 KENT İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU ALARM
TURUNCU KODLU UYARI VERİLER İLLER: Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa ve Muğla
SARI KODLU UYARI VERİLER İLLER: Adana, Amasya, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Karabük ve Osmaniye.
DİKKAT! 100 KG. YAĞIŞ DÜŞEBİLİR
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Antalya'nın batı ilçelerine dikkat çekerek önemli uyarıda bulundu.
Şen, "Bu akşam saatlerinden sonra ve bu gece gök gürültülü sağanak yağış İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Edremit, Assos'ta çok kuvvetli şiddetli görünüyor. Metrekareye 100 kg yağış düşebilir. Su baskınları ve taşkınlara neden olur. Aracınızı ve kendinizi yükseklere taşıyın. Bu gece Antalya'nın batı ilçeleri Demre, Kaş, Finike'de şiddetli sağanak, yağmur 100 kg. Yarın akşam Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur, 50 kg var" dedi.