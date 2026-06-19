İzmir'deki rüşvet operasyonunda sıcak gelişme: Eski belediye başkanının eşi gözaltında!

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 00:36 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2026 00:38

Rüşvet ağı MASAK raporuyla belgelendi

Soruşturmanın seyrini değiştiren iddialar, belediyedeki imar usulsüzlükleri üzerinden elde edilen haksız kazançların izi sürülürken ortaya çıktı. Dosyadaki iddialara göre, imar yolsuzluğundan elde edilen rüşvet paralarının dörtte birlik kısmı, danışman Özlem Akyılmaz üzerinden CHP Milletvekili Veli Ağbaba'ya aktarıldı. Banka dökümlerini ve hesap zincirini inceleyen MASAK uzmanları, bu iddiaları destekleyen somut mali bulgulara ulaştı.

Milletvekili danışmanına 500 bin TL transfer

Yapılan detaylı hesap dökümü incelemelerinde, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın banka hesabından, Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın hesabına tam 500 bin TL tutarında bir havale gerçekleştirildiği resmi raporlara girdi. Bu transferin yasal ve somut bir gerekçesinin bulunamaması, operasyon için düğmeye basılmasına neden oldu.

Akşam saatlerinde operasyon: İfade işlemleri başladı

Ortaya çıkan yeni deliller doğrultusunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı gecikmeksizin yakalama kararı çıkardı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese akşam saatlerinde baskın düzenleyerek Nermin Günay'ı gözaltına aldı.