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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 04 Mart 2024, 17:13 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024, 17:13

▶️ Ataşehir'de yakıt tankerinde patlama! 2 kişi hayatını kaybetti: Yaralılar var 💥 Dehşet anları kamerada 🔥

Son dakika haberi! İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir yakıt tankerinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 2 kişi ölürken 2 kişi yaralandı. Tamir ekibinde yer alan Selçuk B'nin cesedi, patlamanın ardından tankerin 3 metre ilerisinde sağlık ekiplerince bulundu.

Ataşehir'de, dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/rmwMZKDrqS

— Takvim (@takvim) March 4, 2024

Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde bulunan dinlenme tesisinde bulunan, depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

TANKERİN 3 METRE UZAKTA BULUNDU

Tamir ekibinde yer alan Selçuk B'nin cesedi, patlamanın ardından tankerin 3 metre ilerisinde sağlık ekiplerince bulundu.

Yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan Şemsettin B'nin Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, hafif yaralanan 2 kişiye ayakta müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Patlama anı kameralara yansıdı

Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, 4 kişilik tamir ekibinin bir araçla saat 10.03'te, 34 AZ 2326 plakalı, üzerinde "tehlikeli madde (asfalt)" yazılı boş tankerin yanına geldiği belirlendi. Saat 10.52'de tanker tamir edildiği ve kesildiği sırada patlamanın meydana geldiği ve alevlerin yükseldiği tespit edildi.

Patlama anı kameralara yansıdı

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, tamir ve kesim işlemleri yapılan tankerdeki patlama anı ve yangını görenlerin bölgeye koşması yer alıyor.

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