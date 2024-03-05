31 Mart yerel seçimlerine günler kala CHP içinde ortaya çıkan delege borsası iddiaları sonrası TBMM'de yeni bir skandalın patlak verdiği ortaya çıktı. CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un Meclis'teki odasında iddiaya göre 3 hafta önce pazar çantası içinde 250 bin dolar nakit para bulundu. Olay, CHP tarafından Meclis Polis Amirliği'ne bildirilmek yerine gizlendi. Yapılan aramalar sonunda poşetin bir kahve içmek için ayaküstü uğrayan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya ait olduğu belirlendi. Ağbaba'nın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olması poşetteki paranın adaylık karşılığı ödenmiş olabileceği iddialarını gündeme getirdi.