YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a verdi

Milletvekili seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçlarına çevrildi. YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. Yener, "Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış sonuçlar yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Erdoğan yüzde 52,18, Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy almıştır." ifadelerini kullandı. Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Başkan Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.