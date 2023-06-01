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MSB’den Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının 112’nci kuruluş yıldönümüne özel video

MSB’den Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının 112’nci kuruluş yıldönümüne özel video
01.06.2023 17:57 - Son Güncelleme: 01.06.2023 17:57

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 112’nci kuruluş yıldönümüne özel bir video yayınladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Medya hesabından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 112'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla, "Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar personeline hayırlı başarılı görevler diliyoruz" notuyla bir video paylaştı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin çelik kanatları ve kahraman personelinin yer aldığı video, kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Gece gündüz demeden ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan, asil milletimizin gökyüzündeki gücü olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 112'nci Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor, Hava Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr personeline hayırlı başarılı görevler…

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