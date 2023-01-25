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Yılın ilk MGK’sı bugün toplanıyor!

Yılın ilk MGK’sı bugün toplanıyor!
25.01.2023 08:26 - Son Güncelleme: 25.01.2023 08:26

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yılın ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantıda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor. Son dönemde İsveç'ten Türkiye'ye, Başkan Erdoğan'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlerin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında gelinen son durumun da toplantıda ele alınması öngörülüyor.

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