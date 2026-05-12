Yasa dışı bahis operasyonunda 35 İlde 108 Gözaltı!
Siber polisi, aylarca süren teknik takip sonucu şebekenin yapay zekayı kullanarak kullanıcıları bahis sitelerine yönlendirdiğini, reklam algoritmalarını manipüle ettiğini ve para trafiğini gizlemek için karmaşık yazılımlar kullandığını tespit etti. 35 ilde şafak vakti kapıları çalan ekipler, dijital laboratuvarlara dönüştürülmüş adreslerde örgütün "kod yazarlarını" ve finansörlerini yakaladı. Operasyon sadece gözaltılarla sınırlı kalmadı; 5 bin 151 internet sitesi kapatılarak örgütün siber damarları kesildi.