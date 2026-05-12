CANLI YAYIN
Geri
DEAŞ’ın para kasasına darbe: İstanbul merkezli 16 ilde dev operasyon!

DEAŞ’ın para kasasına darbe: İstanbul merkezli 16 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda, örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, örgüte para aktardıkları tespit edilen 43 şüpheli yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen fonların soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı anlaşıldı.

Bunlar da Var

Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Kilis'te kaza: Kamyonetin çarptığı motosikletli hastaneye kaldırıldı
Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu
Samsun’da evlat vahşeti! Tartıştığı babasını kurşun yağmuruna tuttu
Aksaray'da feci kaza: Otomobil beton mikserine arkadan çarptı!
Aksaray'da feci kaza: Otomobil beton mikserine arkadan çarptı!
Eskoop Sanayi Sitesi alevlere teslim: Alevler gökyüzünü kapladı
Eskoop Sanayi Sitesi alevlere teslim: Alevler gökyüzünü kapladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle