Bakan Fidan Doha'da temaslarını sürdürüyor: Katar'da kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyareti kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir araya geldi.

Türkiye'nin bölgesel diplomasi hamleleri kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyor. Resmi ziyaret amacıyla Katar'da bulunan Bakan Fidan, iki ülke arasındaki güçlü bağları pekiştirmek ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere önemli bir görüşmeye imza attı.

Savunma Ve Stratejik İş Birliği Masada

Bakan Fidan, ziyareti kapsamında Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklık, savunma alanındaki iş birliği fırsatları ve Orta Doğu'daki güncel gelişmelerin geniş bir yelpazede ele alındığı öğrenildi.

Diplomatik İlişkiler Güçleniyor

Hakan Fidan'ın Doha ziyareti, son dönemde ivme kazanan Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma ve dış politika boyutunda yeni adımların atılmasına vesile oldu. Görüşmenin ardından iki ülke arasındaki koordinasyonun her alanda kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

