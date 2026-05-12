İstanbul’da kurban hareketliliği başladı: Tırlar kontrol noktalarından geçiyor!
Yazı Boyutu
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle Anadolu ve Avrupa yakası girişlerindeki canlı hayvan sevklerini 24 saat esasına göre denetliyor. Anadolu’nun dört bir yanından gelen besiciler, aylar süren emeklerinin karşılığını almak için İstanbul’un 12 farklı noktasındaki pazarlarda yerlerini aldılar. Pazarlarda bu yıl "sağlık karnesi" ön planda tutulurken, belediye ekipleri de dezenfeksiyon ve atık yönetimi konusunda yoğun mesai harcıyor.