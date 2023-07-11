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Van'da korkunç kaza: Askeri araçla otomobil çarpıştı bir asker şehit oldu yaralılar var

Van'da korkunç kaza: Askeri araçla otomobil çarpıştı bir asker şehit oldu yaralılar var
11.07.2023 20:45

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya'nın şehit olduğunu duyurdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başsağlığı diledi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Van'ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya ağır yaralanmış, personelimiz derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van'ın Gürpınar ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı diledi. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Bakan Güler adına yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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