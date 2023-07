MFÖ grubunun usta ismi Özkan Uğur son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, 1,5 aylık yoğun bakım sürecinin ardından 8 Temmuz'da hayatını kaybetti.

"GÜZEL HABER BEKLİYORDUK, OLMADI"

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ile oğlu Alişan Uğuracı haberin ardından sosyal medyada mesaj yayınladılar.

"Özkan Uğur'umuzu kaybettik"

İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun.

Eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur"

"SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR"

Özkan Uğur, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçının, Karacaahmet Gasilhanesi'nden alınan cenazesi AKM sahnesine getirildi. Sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.Tören başlamadan önce Uğur'un tabutu sahneye getirildi. Usta ismin sanat hayatı boyuncu yol arkadaşı olan gitarları da tabutunun yanına konuldu. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Alagöz, Çağla Şikel, Yılmaz Erdoğan, Ozan Güven, Cem Özer, Cem Yılmaz, Ömür Gedik, Kenan Atak, Metin Özülkü ve çok sayıda sanatçı katıldı. Törende Özkan Uğur'la ilgili bir Film de gösterildi. Salonda sanatçıların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Film gösteriminin ardından Özkan Uğur dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:



Ne dersek eksik kalacak sözlerin arifedeyiz. Türk müziğinin büyük bir efsanesini uğurluyoruz. Sonu gelmez bir konuşmanın ana karakteriydi Özkan. Hepimizin duygu dünyasında büyük bir yer edindi. MFÖ üç harften oluşan koca bir alfabeydi. Özkan Uğur da bu her duygunun tercümanı olan alfabenin büyük bir parçasıydı. Özkan Uğur'un ölümü her sözde her duyguda bir eksiklik bırakacak. Müziğinin derinliğini bu veda anında ancak böyle anlatabilirim. Özkan Uğur üç kez kanseri yendi ama çok yoruldu, bu yorgunluk onu aramızdan aldı. Onun adını andığımda hep aklıma gülümseyen siması geliyor. Özkan Uğur hep anılarımızda yaşayacak. Sanatçı çok ağır bir unvanıdır o yüzden bunun hakkıyla taşıyan insanları anlatmak ve onlara veda etmek çok zor. İyi ki vardın Özkan Uğur, iyi ki bir sanatçı oldun, hayatlarımıza dokundun. Kabrin nur, mekanın cennet, ruhun şad olsun. Başta Uğur ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve değerli sanatçılarımıza sabırlar diliyorum, hepimizin başı sağ olsun.

Fuat Güner:

Özkan bu salonda bulunan herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü. Kimileri çok yetenekli sahne sanatçısı, müzisyen. Kimileri ise neşeli iyi kalpli, arkadaş ağabey olarak görür. Benim için Özkan tam 52 yıldır dostum, iş ortağım, manevi kardeşimiz. Ve hiçbir söz, gözyaşı onun acısını içimizden atamaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşçakal.

Oğlu Alişan Uğur : Özkan Uğur annemin 41 yıllık aşkı, hayat arkadaşı ve benim sevgili babam. O bizim 3 kişilik ailemizin temeliydi. Birbirimize çok güldük, eleştirdik. Kimi zaman kızdık ama kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok sevdik birbirimizi. Şimdi görüyoruz ki çocuk genç, herkesin bizim tahminlerimizin katbekat sevgilisiymiş. Babam kim olduğuna bakmadan çevresine saçtığı iyiliği, çalışkanlığı, yeteneğiyle gelmiş geçmiş çok nadir insanlardan biriydi. Herkesin birbiriyle iyi olmasını isterdi. Kendine has müziği, doğaçlamaları ve mükemmel oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Türkiye'nin hafızasına kazındı. Hayatını son yıllarda ilerleyen hastalığına rağmen doyasıya yaşadı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Hastalığının en zor zamanlarında bile yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Artık onun gitar çalışını, uyanınca sesini açmak için yaptığı Özkanca egzersizlerini kahkahalarını ve eleştirilerini duyamayacak olmak, daha doğrusu ona dokunamayacak olmak çok hüzün verici. Ailesi olarak derin üzüntümüzü anlatmaya kelimeler yetmez. Zaman bizim için durdu, boşlukta yüzüyoruz adeta. Hep içimizde yanımızda olacaksın.