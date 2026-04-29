Trump ve Putin arasında kritik zirve: 1,5 saatlik telefon trafiği

Dünya siyaseti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerikalı mevkidaşı Donald Trump arasında gerçekleşen sürpriz telefon görüşmesine kilitlendi. Yaklaşık 1,5 saati aşkın süren bu kritik görüşme, taraflar tarafından "samimi ve iş odaklı" olarak nitelendirildi. İki liderin uzun süreli diyaloğu, hem Washington hem de Moskova hattında son dönemdeki en yoğun diplomatik temaslardan biri olarak kayda geçti.

Gündem: İran ateşkesi ve bölgesel krizler

Görüşmenin en stratejik başlığını Orta Doğu'daki istikrarsızlık ve özellikle İran ateşkesi oluşturdu. Bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve kalıcı bir barışın sağlanması adına atılabilecek adımları değerlendiren liderler, aynı zamanda Ukrayna'daki son gelişmeleri de kapsamlı bir şekilde ele aldı. Bölgesel güvenlik konularının yanı sıra, küresel dengeleri etkileyebilecek ekonomik ve siyasi başlıklar da 90 dakikalık görüşmenin odağındaydı.

Suikast girişimi de konuşuldu

Diplomatik başlıkların yanı sıra Vladimir Putin, ABD başkanı Donald Trump'a yönelik son dönemde gerçekleştirilen suikast girişimiyle ilgili de geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu insani temasın ardından iki lider, stratejik istikrarın korunması noktasında görüş birliğine vardı. Beyaz Saray ve Kremlin kaynakları, liderlerin diyalog kanallarını açık tutma ve kriz bölgelerinde koordineli hareket etme konusunda mutabık kaldığını duyurdu.