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Muhammed Salah Trabzon'a indi! Havalimanında coşkulu karşılama

Muhammed Salah Trabzon'a indi! Havalimanında coşkulu karşılama

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Trabzon Havalimanı'na inen Mısırlı süper star Muhammed Salah'ı binlerce taraftar coşkuyla karşıladı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor

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