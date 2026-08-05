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Muhammed Salah Trabzon'a indi! Havalimanında coşkulu karşılama
Muhammed Salah Trabzon'a indi! Havalimanında coşkulu karşılama
Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:16
Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:29
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Trabzon Havalimanı'na inen Mısırlı süper star Muhammed Salah'ı binlerce taraftar coşkuyla karşıladı.
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